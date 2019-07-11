الكرملين: ندعو إلى تأمين الملاحة في الخليج لأهمية ذلك للاقتصاد العالمي

اشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الى أن ​الكرملين​ في ظل الحادث الذي وقع في منطقة ​الخليج​، يحث الجميع على ضبط النفس وتسوية الوضع من خلال الحوار، كما يدعو لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج، وهو أمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ولفت بيسكوف للصحفيين معلقا على تفاقم الوضع في المنطقة، الى "إننا نراقب بدقة تدفق المعلومات حول ما يحدث في منطقة الخليج. لقد سجلنا المعلومات التي زعمت أن هذا الحادث وقع، كما سجلنا بيان الممثلين الإيرانيين بأن هذه المعلومات غير صحيحة". وأضاف "على أي حال، نعتبر أنه يجب ضمان حرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز دون قيد أو شرط، وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي وللوضع الاقتصادي العالمي. ونحن كما جرت العادة ندعو الجميع لضبط النفس، حتى لا يتفاقم الوضع، ولتسوية جميع الخلافات من خلال الحوار".