ريابكوف: المعدات العسكرية الروسية ستكون حاضرة في مناورات فنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​ أن "آليات عسكرية روسية ستشارك في المناورات العسكرية الفنزويلية المقررة في الـ24 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تمتلكها ​القوات المسلحة​ الفنزويلية هي معدات روسية الصنع ولا أعرف إذا كان هناك أي نوع من الأسلحة تم شراؤها من دول أخرى، لكن بقدر كبير ​الجيش​ الفنزويلي مجهز بمعداتنا".

وأوضح ريابكوف أنه "لا يوجد في الوقت الحالي موظفون تقنيون في ​فنزويلا​، لكننا لا نستبعد أن يتم إرسال متخصصين جدد عند الضرورة".