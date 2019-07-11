أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن "آليات عسكرية روسية ستشارك في المناورات العسكرية الفنزويلية المقررة في الـ24 من الشهر الحالي"، مشيراً إلى أن "أغلب الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تمتلكها القوات المسلحة الفنزويلية هي معدات روسية الصنع ولا أعرف إذا كان هناك أي نوع من الأسلحة تم شراؤها من دول أخرى، لكن بقدر كبير الجيش الفنزويلي مجهز بمعداتنا".
وأوضح ريابكوف أنه "لا يوجد في الوقت الحالي موظفون تقنيون في فنزويلا، لكننا لا نستبعد أن يتم إرسال متخصصين جدد عند الضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: المعدات العسكرية الروسية ستكون حاضرة في مناورات فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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