رويترز: مقتل 11 شخصا واصابة آخرين بانفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية

افادت وكالة "رويترز" عن مقتل 11 شخصا واصابة آخرين ب​انفجار​ ​سيارة​ ملغومة في ​مدينة عفرين​ السورية.

وشهد مركز مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، صباح اليوم الخميس، انفجارين وقعا داخل مدينة عفرين التي يسيطر عليها الجيش التركي ومجموعات موالية له.

وأكدت المصادر أن التفجير الأول وقع في شارع الفيلات داخل مركز مقاطعة عفرين، فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من قرية ترنده على المدخل الشرقي لمدينة عفرين.

وذكرت مصادر محلية أن التفجير الذي وقع في المدخل الشرقي لمدينة عفرين أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم مدنيين من ريف دمشق، وعسكريين تابعة لـ"الجبهة الشامية".

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير فيما تشهد المدينة استنفاراً كبيراً.