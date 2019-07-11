افادت وكالة "رويترز" عن مقتل 11 شخصا واصابة آخرين بانفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية.
وشهد مركز مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، صباح اليوم الخميس، انفجارين وقعا داخل مدينة عفرين التي يسيطر عليها الجيش التركي ومجموعات موالية له.
وأكدت المصادر أن التفجير الأول وقع في شارع الفيلات داخل مركز مقاطعة عفرين، فيما وقع الانفجار الثاني بالقرب من قرية ترنده على المدخل الشرقي لمدينة عفرين.
وذكرت مصادر محلية أن التفجير الذي وقع في المدخل الشرقي لمدينة عفرين أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم مدنيين من ريف دمشق، وعسكريين تابعة لـ"الجبهة الشامية".
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير فيما تشهد المدينة استنفاراً كبيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مقتل 11 شخصا واصابة آخرين بانفجار سيارة ملغومة في مدينة عفرين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.