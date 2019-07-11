اشار نائب قائد ​الحرس الثوري الإيراني​ الى ان إيران ستعلن لاحقا ردها على احتجاز القوات البريطانية لناقلة إيرانية، واوضح ان العدو سيندم على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: سيتم الإعلان عن الخطوات التي سنتخذها ضد بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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