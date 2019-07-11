سانا: مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين جراء حريق كبير بأراض زراعية غرب دمشق

أفادت وكالة "سانا" عن "مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين جراء حريق كبير امتد على مساحة واسعة من أراض زراعية غرب العاصمة السورية دمشق"، مشيرةً إلى أن "سبب الحريق ما زال مجهولا، وسط ترجيحات أن يكون سببه سيجارة مشتعلة".
بدوره أكد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري أنه "تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتبريد وتأمين المنطقة المحيطة به"، مشيرا إلى أن "الرياح التي تزامنت مع اندلاع الحريق ساعدت على اتساع دائرة النيران في مساحة واسعة من الأراضي تنتشر فيها الأعشاب الجافة بكثافة في محيط طريق المتحلق الجنوبي من جهة مدينة داريا بريف دمشق غرب العاصمة".
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