نتانياهو: السلام مع مصر صمد في وجه عواصف المنطقة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بـ"واقع التعاون بين تل أبيب والقاهرة"، مشددا على أنه "يصب في مصلحة البلدين والمنطقة برمتها"، مشيراً إلى "أهمية السلام بين البلدين الذي صمد على الرغم من العواصف في المنطقة"، مؤكدا أن "تل أبيب والقاهرة تكافحان الإرهاب معا بالتعاون مع دول أخرى، كما يشمل التعاون بينهما مجالات اقتصادية مثل الغاز الطبيعي".
كما تطرق إلى "الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن"، مؤكدا أن الجميع في انتظار نشرها، داعيا الكل إلى "الانفتاح عليها ودراسة المقترحات التي سيتم طرحها من قبل الولايات المتحدة".
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