نتانياهو: السلام مع مصر صمد في وجه عواصف المنطقة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ بـ"واقع التعاون بين ​تل أبيب​ و​القاهرة​"، مشددا على أنه "يصب في مصلحة البلدين والمنطقة برمتها"، مشيراً إلى "أهمية السلام بين البلدين الذي صمد على الرغم من العواصف في المنطقة"، مؤكدا أن "تل أبيب والقاهرة تكافحان ​الإرهاب​ معا بالتعاون مع دول أخرى، كما يشمل التعاون بينهما مجالات اقتصادية مثل ​الغاز الطبيعي​".

كما تطرق إلى "الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة إعلاميا ب​صفقة القرن​"، مؤكدا أن الجميع في انتظار نشرها، داعيا الكل إلى "الانفتاح عليها ودراسة المقترحات التي سيتم طرحها من قبل ​الولايات المتحدة​".