"إل تشابو" مهدد بالسجن مدى الحياة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إل تشابو من أخطر تاجر المخدرات في العالم

وقالت النيابة العامة في مرافعتها الموجهة إلى القاضي الفيدرالي في بروكلين، براين كوغان "خلال المحاكمة أظهرت أدلة دامغة الطابع الدموي الذي لا يرحم لزعيم كارتل سينالوا".

وأضافت النيابة العامة أن المسؤول السابق لهذا الكارتل مسؤول عن تصدير أو محاولة تصدير ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين وأكثر من 49 طنا من الماريغوانا، وأكثر من 200 كيلوغرام من الهيروين فضلا عن الميثامفيتامين.

و"إل تشابو" مسجون منذ تسليمه إلى الولايات المتحدة من المكسيك في يناير 2017 في سجن "متروبوليتان كوريكشنال سنتر"، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقد أدين في 12 فبراير بعشر تهم رئيسية، بعد محاكمة استمرت 3 أشهر وثقت لعنف الكارتلات الهائل، وفسادها.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في حقه في 17 يوليو، ويتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.