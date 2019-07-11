واشنطن تعرب عن قلقها تجاه الهجمات الحوثية على السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين التي تدعمها إيران على الأراضي السعودية، والتي اعتبرها تصعد من حدة الصراع وتعمق عدم الثقة، وذلك خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن «بومبيو» ناقش مع المبعوث الخاص آخر التطورات على المسار السياسي تحت قيادة الأمم المتحدة، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الأطراف العمل من أجل التوصل لتسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.