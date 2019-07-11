شجرة صبار تخترق سيارة.. و"معجزة تتحقق"

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وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، أن الحادث وقع عندما اصطدمت السيارة بشجرة صبار مزروعة على جانب الطريق، في منطقة توكسون الصحراوية.
وذكرت الشرطة الأميركية أن جزءا من الشجرة انفصل من جراء الاصطدام، وانتهى الأمر به داخل السيارة، بعدما كسر الزجاج الأمامي.
وقالت سلطات الإنقاذ في أريزونا إنها استجابت لوقوع حادث صباح الأربعاء، مشيرة إلى أنه بأعجوبة لم تقع إصابات، وفق تغريدة على "تويتر".
وأوضحت الشرطة أنها اعتقلت السائق، الذي أصيب بجروح طفيفة، مشيرة إلى اعتقاله، نظرا للاشتباه في قيادته مركبة تحت تأثير الخمر، وللضرر الجنائي.
وقالت مسؤولة في شركة تقوم على العناية بأشجار الصبار، إن السائق كان محظوظا، لأنه لم يقتل بسبب هذه الشجرة في حال كان أكبر قليلا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.