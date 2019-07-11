شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب": رئيس محافظة بغداد يزور مصر لمشاركة الشركات فى إعمار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد مصطفى فرجانى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مصر أصبحت تمتلك مقومات اقتصادية وكوادر بشرية تجعلها شريك أساسى فى إعمار دول المنطقة، وذلك لوجود شركات بمواصفات عالمية تعتمد على أحدث وسائل العلم والتكنولوجيا بالإضافة للعنصر البشرى.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية، فى بيان صحفى له اليوم، أن الدكتور رياض ناصر العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد، سيقوم بزيارة مصر خلال الساعات المقبلة، لإجراء مباحثات مع وزيرة البيئه ومحافظ القاهرة للاطلاع على تجربة المحافظة فى مجال الصرف الصحى والبيئة، بالإضافة لتوقيع عدد من البروتوكولات فى المجال ذاته للاستفادة من خبرة مصر فى هذا الصدد.

وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالجهود المصرية المبذولة من أجل استعادة الثقة فى الشركات المصرية، وأصبحت هذه الشركات بمثابة البوصلة التى من خلالها تستلهم بعض الشركات محاور عملها، مؤكدا ان مصر شريك أساسى فى أعمار عدد من الدول المجاورة، وذلك لما اصبحت تمتلكه من مقومات تؤهلها للقيام بهذا الدور.

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