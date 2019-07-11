شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قوانين تنتظر الموافقة النهائية اليوم من البرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الخميس، الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين، كان المجلس وافق عليها فى مجموعها، ويحتاج اقرارها إلى موافقة ثلثى المجلس، كما أن بعض هذه القوانين تم إرسألها لمجلس الدولة لمراجعته.

وأعلن الدكتور على عبد العال أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة فى دور الانعقاد الرابع الحالى، ولكن هذا يتوقف على أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة القوانين التى لديه ويراها للبرلمان للانتهاء منها اليوم.

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وتشمل قائمة القوانين التى سيقرها المجلس نهائيا اليوم ما يلى: