شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قوانين تنتظر الموافقة النهائية اليوم من البرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الخميس، الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين، كان المجلس وافق عليها فى مجموعها، ويحتاج اقرارها إلى موافقة ثلثى المجلس، كما أن بعض هذه القوانين تم إرسألها لمجلس الدولة لمراجعته.
وأعلن الدكتور على عبد العال أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة فى دور الانعقاد الرابع الحالى، ولكن هذا يتوقف على أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة القوانين التى لديه ويراها للبرلمان للانتهاء منها اليوم.
وتشمل قائمة القوانين التى سيقرها المجلس نهائيا اليوم ما يلى:
- قانون التأمينات والمعاشات
- تعدبل قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب للبلاد والجنسية
- تعديل قان ن المحاكم الافتصادية
- تعديل قانون المحاماة
- تعديل قانون حماية الملكية الفكرية
- تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد
- تعدبل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
- تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
كانت هذه تفاصيل خبر 8 قوانين تنتظر الموافقة النهائية اليوم من البرلمان.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.