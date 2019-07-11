شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خارجية البرلمان" تناقش العلاقات المصرية الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم، الخميس، 4 اجتماعات لمناقشة العلاقات المصريه الفرنسية، بحضور جاك ماير نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجيه بالبرلمان الفرنسى .

كما تناقش تقرير خاص باتفاقيه بين مصر ورومانيا، بالإضافة لمناقشة العلاقات المصرية الكندية، بحضور نائب البرلمان الكندى شريف السبعاوى، وتختتم اجتماعاتها اليوم باستعراض انجازات اللجنه خلال دور الانعقاد الرابع .

الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شدد على أعضاء البرلمان بضرورة الحضور إلى البرلمان لمناقشة تجديد حالة الطوارىء الأمر الذى يتطلب أغلبية الثلثين، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين.

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