بالشروط والمواعيد.. الأعلى للجامعات يعلن تفاصيل المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

أعلنت المجلس الأعلى للجامعات، عقد امتحان المسابقة الموحدة لطلاب شهادات الدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، للالتحاق بإحدى كليات (التجارة – الزراعة – الحقوق)، والطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وذكر المجلس في بيان أن تقديم طلبات الالتحاق بالمسابقة على الموقع الإلكتروني (www.scu.eg) بدءًا من الأحد 14 يوليو الجاري حتى الخميس 15 أغسطس على أن تسلم الطلبات يدويُا بدءًا من 28 يوليو حتى 29 أغسطس المقبل.

وأكد المجلس أنه سيتم فتح التقديم يدويا فقط لطلاب الدور الثاني والذين يحملون استمارة تقديم من على الموقع الإلكتروني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل حتى الخميس 5 سبتمبر.

أولًا: الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة:

يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات) خريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي (عملي + نظري) للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/2020.

ويحق للطالب، التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول علي الثانوية الفنية أو العام التالي له، على أن يكون الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة ومواد الامتحان طبقا لجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب محافظة الرقم القومي والمعلن عنه علي موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمنت مواد الامتحانات: اللغة الانجليزية يوم 7 سبتمبر، ميكانيكا 8 سبتمبر، الفيزياء 9 سبتمبر، رياضة (جبر وهندسة فراغية) 10 سبتمبر، رياضة (2) ( التفاضل والتكامل) 11 سبتمبر، والكيمياء 12 سبتمبر.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم استمارة الالتحاق المطبوعة من الموقع الإلكتروني www.scu.eg بواسطة الطالب، وأصل شهادة التخرج للاطلاع عليها أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، و(3) صورة شخصية.

ثانيًا: الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) للالتحاق بكليات الهندسة:

يجرى امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) خريجي أعوام 2017، 2018، 2019 للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/2020.

ويحق لطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل، على أن يكون الامتحان ومواعيد التقدم والأوراق المطلوبة ومواد الامتحان طبقا لجدول التوزيع الجغرافي الخاص بالطالب حسب محافظة الرقم القومي والمعلن عنه علي موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وتضمنت مواد الامتحانات: اللغة الانجليزية يوم 7 سبتمبر، ميكانيكا 8 سبتمبر، الفيزياء 9 سبتمبر، رياضة (جبر وهندسة فراغية) 10 سبتمبر، رياضة (2) ( التفاضل والتكامل) 11 سبتمبر، والكيمياء 12 سبتمبر.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم استمارة الالتحاق المطبوعة من الموقع الإلكتروني www.scu.eg بواسطة الطالب، وأصل شهادة التخرج للاطلاع عليها أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، و(3) صورة شخصية.

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ثالثًا: الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية – الزراعية – التجارية "شعبة القانون") للالتحاق بإحدى كليات (التجارة –الزراعة – الحقوق):

يعقد امتحان المسابقة المركزية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية من التخصصات (التجارية – الزراعية – التجارية "شعبة القانون") خريجي أعوام 2017، 2018، 2019 الراغبين في الالتحاق بإحدى كليات (التجارة –الزراعة – الحقوق) بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2019/2020، ويحق للطالب التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل.

وبالنسبة للدبلومات التجارية، تجرى الامتحانات في كلية التجارة جامعة القاهرة في مواد: رياضة، دراسات تجارية باللغة الإنجليزية، إدارة أعمال، محاسبة، من يوم الإثنين 9 سبتمبر حتى 12 سبتمبر.

وبالنسبة للدبلومات الزراعية، تعقد في كلية الزراعة بجامعة عين شمس في مواد: الكيمياء، اللغة الإنجليزية، والأحياء، من يوم الإثنين 9 سبتمبر حتى 12 سبتمبر.

وفي كليات التجارة شعبة القانون، تعقد الامتحانات في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في مواد: مبادئ مدخل العلوم القانونية، مبادئ القانون الدستوري، وإحدى اللغتين (إنجليزي أو فرنسي)، من يوم الإثنين 9 سبتمبر حتى 12 سبتمبر.

ويسمح بتأدية الامتحان باللغة الفرنسية بدلا من اللغة الإنجليزية وذلك للطلاب الذين درسوا بعض المقررات باللغة الفرنسية، علما بأن الامتحانات ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا.

ويكون موعد تلقى الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 4/8/2019 حتى يوم الخميس الموافق 29/8/2019، على أن تشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة التخرج أو صورة طبق الأصل من الجهة المانحة للشهادة + صورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (3) صورة شخصية.

رابعًا: الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية للالتحاق بإحدى كليات التجارة:

يتم عقد امتحان المسابقة الموحدة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الفنية التجارية خريجي أعوام 2017، 2018، 2019 بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلى للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية.

ويحق للطالب التقدم فرصتين متتاليتين فقط ابتداء من عام الحصول على الثانوية الفنية أو العام التالي عليه ويكون الامتحان في مستوى الثانوية العامة على يعقد في كلية التجارة بجامعة القاهرة بمبنى مجمع قاعات الامتحانات ومباني الكلية على أن تكون الفترة الأولى: من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتشمل طلبة (القاهرة، عين شمس، حلوان)، والفترة الثانية: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وتشمل جميع طلاب الأقاليم وبعض طلاب (القاهرة، عين شمس، حلوان).

وتضمن مواد الامتحانات: "الرياضة، واللغة الأولى انجليزي/فرنساوي، والجغرافيا، واللغة الثانية انجليزي/فرنساوي، في الفترة من 2 ستبمبر حتى

الخميس 5 سبتمبر.

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم أصل شهادة الدبلوم + صورة منها، وأصل شهادة الميلاد + صورة منها، وأصل البطاقة الشخصية + صورة منها، وعدد 3 صور شخصية، على أن تكون مواعيد تقديم الطلبات ابتداء من يوم الاثنين الموافق 28/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019.