رئيس الأركان يتفقد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية؛ لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير جميع الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً للالتحاق بالقوات المسلحة والعمل كضباط مقاتلين يحملون راية الدفاع عن الوطن.

وحسب بيان، الخميس، تابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل تسجيل البيانات معربًا عن سعادته بالإقبال الكثيف لشباب مصر وحرصهم على نيل شرف الدفاع عن تراب مصر المقدس، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على وضع شروط دقيقة لانتقاء نخبة من خيرة شباب مصر للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش الفريق محمد فريد، عددًا من الطلبة المتقدمين بمختلف الموضوعات، مشددًا على أن يكون لدى جميع المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين كل أبناء الوطن بكل حيادية، وأن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطبية وفقاً للمعايير المحددة.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.​