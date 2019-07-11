"للحد من البلاستيك".. محافظ القليوبية يستقبل أعضاء مؤسسة "شباب بيحب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أحمد فتحي مؤسس مؤسسة "شباب بيحب مصر" للتنسيق قبل بدء تنفيذ مبادرة "الحد من استخدام البلاستيك"، والتي تتبناها المؤسسة تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري وبدعم من مركز الأمم المتحدة للإعلام، لتأمين ضفاف وشواطئ نهر النيل بمدن المحافظة وتنظيفها من المخلفات العائمة خصوصًا البلاستيك.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية، وأشرف قربة مدير إدارة النظافة وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات.

وتشمل الفاعلية ضم عدد كبير من المتطوعين الشباب التابعين للمؤسسة للقيام بحملات نظافة ستبدأ من مدينة القناطر الخيرية بداية من ملتقي تفرع النيل إلى فرعي دمياط ورشيد وذلك من أجل حماية البيئة في المحافظة من الآثار الخطيرة للبلاستيك على التنوع البيولوجي والاقتصاد والصحة العامة، والذي تتطلب متبقياته مئات السنين لكي تتحلل.

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كما تتضمن المبادرة تنفيذ حزمة من الأنشطة التوعوية بالمدارس ومراكز الشباب وتجمعات المواطنين، وستتنوع الأنشطة بين ندوات وورش عمل توعوية وإعادة تدوير للمخلفات، كما ستقوم المؤسسة مع شركائها في دول شمال افريقيا في التوعية بأضرار البلاستيك، ويتم العمل بالتعاون مع المؤسسات المشاركة والتي وصل عددها في هذه الفاعلية حتى الآن 21 من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في شمال أفريقيا.

ومن المقرر بدء المبادرة يوم السبت الموافق 20/7/2019 بمدينة القناطر الخيرية، كما تشمل المبادرة أيضا التواصل مع أصحاب المصانع التي تستخدم منتجاتها البلاستيك كمصانع المياه ومصانع الأكياس البلاستيك للبدء في إيجاد حلول لاستعمال مواد أخرى غير البلاستيك.

يشار إلى أن "شباب بيحب مصر"، هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والمعتمدة لدى برنامج الامم المتحدة للبيئة UNEP وخطة عمل البحر المتوسط، UNEP MAP، ونفذت العام الماضي حملات نظافة لجزر وشواطئ محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، وجري رفع أطنان من المخلفات البلاستيكية تحت شعار جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك بدعم من الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا.