موسكو تعلن مشاركة معدات عسكرية روسية في مناورات بفنزويلا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، مشاركة آليات عسكرية روسية في المناورات العسكرية الفنزويلية، التي من المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.
قال ريابكوف، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس -
كان نائب وزير الخارجية الروسي، قال في وقت سابق، إن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع كاراكاس.. وأوضح أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا يندرج في إطار اتفاقيات تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين.
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