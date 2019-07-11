اليونان: مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في عواصف برد عنيفة

أعلنت السلطات اليونانية مصرع 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 100 آخرين، إثر عواصف برد عنيفة ضربت شمال اليونان، وتسببت في اقتلاع الأشجار وانهيار أسطح المباني.
ووصف خبير الأرصاد الجوية، كليركسوس
كما تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة (خالكيذيكي) شمالي البلاد، وتوجه إلى (خالكيذيكي) وزير شئون حماية المواطن ميخاليس خريسوخيديس، للوقوف على عمليات الإنقاذ.
وأوضحت السلطات اليونانية أن ما لا يقل عن 140 شخصا من رجال الإطفاء يشاركون في العمليات في المنطقة.
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