"عملتي – قوتي" مبادرة لتدعيم اقتصاد سوريا

أطلق "اتحاد غرف التجارة السورية" مؤخرا مبادرة لدعم العملة السورية بعنوان "عملتي – قوتي"، وذلك عبر حث التجار على تبديل كل واحد منهم مبلغ 100 دولار إلى الليرةالسورية.
ووفقا لبيان صدر عن الاتحاد فإنه سيتم التعميم على كافة الغرف التجارية لدعوة المنتسبين إليها لتبديل مبلغ قدره 100 دولار إلى الليرةبالسعر الرسمي لدى البنك المركزي السوري.
وعلى صعيد متصل توقع خبير اقتصادي منذ أيام أن يستمر سعر الصرف بالتحسن خلال المرحلة المقبلة تدريجيا، نظرا لغياب أي مسببات تزيد الطلب على الدولار، خاصة مع بدء الموسم السياحي، وتراجع
واعتبر الخبير، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية، أن جملة الإجراءات التي يعمل عليها المركزي السوري من شأنها أن تعيد السوق لحالته الطبيعية بعيدا عن التلاعب بالسعر والمضاربة.
ووفقا لصفحات التواصل الاجتماعي فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) يبلغ حاليا نحو 585 ليرة، بعدما كان مطلع الشهر الجاري عند 590 ليرة.
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