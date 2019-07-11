جرينبلات: أميركا لا تملك عصاً سحرية والحل النهائي يقرره الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي

قال مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جيسون جرينبلات، إن الإدارة الأميركية تمثل "مُسهلا" لعملية السلام، وليست وسيطاً ولا تملك عصاً سحرية لإيجاد الحل.

وأكد جرينبلات، في مقابلة مع "قناة العربية"، على أن الإدارة الأميركية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا جرينبلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن الإدارة الأميركية ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما. وأشار إلى أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين النظر إلى الخطة الأميركية عند تقديمها ودراستها كمنطلق للتفاوض.

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وأضاف جرينبلات أن الخطة الاقتصادية لن تنجح ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون.

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