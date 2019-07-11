رئيسة تايوان تتوجه إلى أميركا وتحذر من تهديدات "قوى خارجية"

توجّهت رئيسة تايوان تساي إينج وين إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس، في رحلة أغضبت بكين، وشدّدت على وجوب الدفاع عن الديمقراطية محذرة من أن الجزيرة تواجه تهديدات من "قوى خارجية".

ودعت الصين، التي تعتبر تايوان إقليماً منشقاً، الولايات المتحدة إلى عدم السماح لتساي بالتوقف على أراضيها خلال جولتها الخارجية.

وستقضي تساي أربع ليال في الولايات المتحدة إجمالاً، اثنتان في الطريق إلى جولة تشمل أربع دول حليفة في منطقة الكاريبي واثنتان في طريق العودة. وستذهب تساي إلى نيويورك في بداية الجولة ومن المتوقع أن تتوقف في دنفر في طريق عودتها.

والفترة التي ستقضيها تساي في الولايات المتحدة طويلة على غير العادة، إذ تتوقف هناك عادة لليلة واحدة في كل مرة تقوم فيها بجولة خارجية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة "صين واحدة" والتي بموجبها تعترف واشنطن رسمياً ببكين وليس تايبه، بينما تقدم المساعدة لتايوان في نفس الوقت.

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وقالت تساي في تصريحات بالمطار الدولي الرئيسي في مدينة تاويون إنها ستشاطر حلفاء تايوان قيم الحرية والشفافية، مضيفة أنها تتطلع إلى إيجاد مساحة أكبر لتايوان على الصعيد الدولي.

ودعت تساي، التي تسعى لإعادة انتخابها في يناير المقبل، مراراً إلى تقديم الدعم الدولي لتايوان للدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة التهديدات الصينية.

وأرسلت بكين بانتظام طائرات وسفناً عسكرية قرب تايوان أثناء تدريبات في السنوات القليلة الماضية.

وآخر مرة زارت فيها تساي الولايات المتحدة كانت في مارس، حينما توقفت في هاواي في نهاية جولة في منطقة المحيط الهادي.

وفي مسعى لتعزيز دفاعات تايوان، وافقت الولايات المتحدة هذا الأسبوع على بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار للجزيرة، على الرغم من الانتقادات الصينية للصفقة.