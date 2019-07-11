هبوط اضطراري لطائرة “بوينغ” في رحلة إلى مصر

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هبطت طائرة تشيكية، الخميس، بصورة اضطرارية بعيد إقلاعها من مطار العاصمة الهنغارية، بودابست، إثر عطل فني، قطع الرحلة التي كانت مقررة إلى الغردقة في مصر.
ونقلت “رويترز” عن وكالة الأنباء الهنغارية، أن طائرة تابعة لشركة الطيران التشيكية المنخفضة التكاليف “سمارت وينغز”، عادت إلى بودابست بعيد الإقلاع، إثر اكتشاف طاقم الطائرة عطلا في أجهزة الهبوط.
وذكر المتحدث باسم مطار “ليست فرنس” أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-400، عادت إلى بودابست وهبطت بسلام دون أن يصاب أحد.
وكانت الطائرة تقل 151 راكبا وطاقما من 9 أفراد.
وشركة “سمارت وينغز” أكبر شركة طيران تشيكية وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا في وسط أوروبا، طبقا للموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر وكالات
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