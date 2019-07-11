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قتلى وجرحى باصطدام قطارين في باكستان

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يوليو 2019 11:07 صباحاً - مشاركة

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لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 66 آخرون في حادث اصطدام بين قطارين، صباح اليوم الخميس، وسط باكستان. ووقع الحادث في مدينة رحيم يار خان بإقليم البنجاب، بعد أن اصطدم قطار مسافرين قادم من مدينة لاهور بقطار شحن متوقف.

وأكد ضابط شرطة محلي أن 9 جثث على الأقل جرى إخراجها، فيما نقل 66 جريحا إلى المستشفيات المجاورة، وأربع منهم في حالات حرجة. وقال وزير السكك الحديدية، شيخ رشيد أحمد، إن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في الموقع من أجل انتشال المزيد من الضحايا.

وتعتبر حوادث القطارات شائعة في باكستان التي ورثت شبكة سكك حديدية من الفترة الاستعمارية البريطانية، إلا أن مختصين يرون أن هذا القطاع يسوده الفساد وسوء الإدارة بشكل واسع.

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المصدر روسيا اليوم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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