روسيا تعرب عن القلق إزاء الوضع في خليج هرمز

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 يوليو 2019 11:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعربت روسيا، الخميس، عن قلقها من المناوشات في مضيق هرمز، والتي قد تتطور إلى مواجهة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن وزارة الخارجية الروسية قلقة من الوضع الذي نشأ في مضيق هرمز، مشيراً إلى ازدياد خطر المواجهة في هذه المنطقة.

وقال ريابكوف للصحافيين: “إن الوضع هناك قلق للغاية. ونعتقد أن خطر المواجهة المباشرة في حقيقة الأمر ازداد في الآونة الأخيرة لحد أن التنبؤ بكيفية تطور الأحدث أصبح يزداد صعوبة”.

وشدد على جاهزية موسكو لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

وذكر الدبلوماسي الروسي أن موسكو تدعو طهران بانتظام للامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي.

من جهته، قال قائد الجيش الفرنسي، فرانسوا لاكوانتر، الخميس، إنه لا يعتقد أن الوضع في الخليج “سيخرج عن السيطرة”.

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وقال لوكوانتر لقناة “سي نيوز”: “هناك صراع إرادات قائم بين الولايات المتحدة يظهر في المواقف وردود الفعل والإشارات التي يمكن بين عشية وضحاها أن تخرج عن نطاق السيطرة”.

وقال مسؤولون أميركيون إن 5 زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

وأعربت بريطانيا، من جهتها، عن قلقها من التصرف، الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع.

وأصدرت قوات الحرس الثوري بياناً، الخميس، نفت فيه هذا الادعاء، فيما قلل وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، من شأن الادعاءات الأميركية قائلاً “هذه الادعاءات لا قيمة لها”.

المصدر: العربية.نت