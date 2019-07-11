غرينبلات : الحل النهائي يقرره الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي

أوضح مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جايسون غرينبلات، أن الإدارة الأميركية تمثل “مسهلاً” لعملية السلام، وليست وسيطاً، وهي لا تملك عصا سحرية لإيجاد الحل، مضيفاً أن انتقاده للسلطة الفلسطينية عبر “تويتر” يأتي بسبب فشلهم في إدانة الإرهاب.

وأكد غرينبلات، في مقابله خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث”، على أن الإدارة الأميركية ستقدم خطة السلام إلى الجانبين وستستمع لردهما وملاحظاتهما عليها.

ودعا غرينبلات الرئيس، محمود عباس، للعودة لطاولة المفاوضات دون شروط، وقال إن الإدارة ملتزمة بعرض الخطة السياسية إلى جانب الخطة الاقتصادية، لأن الاثنتين تكملان بعضهما، فلا يوجد سلام اقتصادي، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين النظر إلى الخطة الأميركية عند تقديمها ودراستها كمنطلق للتفاوض.

مبعوث الرئيس ترمب قال إن الخطة الاقتصادية ليست رشوة للفلسطينيين، كما يعتبرها البعض، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك سلام ما لم يتحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

وأضاف غرينبلات أن الخطة الاقتصادية لن تنجح ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون.

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وكان تقرير إسرائيلي قال إن القيادة الفلسطينية تعيد التفكير الآن في كل ما يتعلق بصفقة القرن، وقد أرسلت رسائل ناعمة للبيت الأبيض بهذا الخصوص، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، الأربعاء.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول رفيع في رام الله، أنه تم مؤخراً تبادل رسائل بين رام الله وواشنطن من أجل تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفريق صهره ومستشاره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات.

وأكد المسؤول أنه من المتوقع أن يغادر وفد فلسطيني من رام الله يرأسه ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة إلى واشنطن قريباً لمقابلة كبار المسؤولين الأميركيين، وذلك إثر “اتصالات ومناقشات سرية جرت مؤخراً بين مقربين من ترمب وأبو مازن”. وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن “هذه ليست سوى استكشافات، لكن الجانبين عرضا موقفاً إيجابياً، وتم إحراز تقدم نحو إمكانية تجديد العلاقات”.

المصدر: واشنطن – ناديا البلبيسي