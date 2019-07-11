كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الصومالية تستعيد قرى صغيرة من مقاتلي الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول قائد عسكري صومالي كبير إن القوات شنت عملية واسعة النطاق ضد مقاتلي الشباب في منطقة باكول جنوب البلاد.

وقال قائد فرقة مشاة الجيش ، الجنرال أودوا يوسف راجح ، لوسائل الإعلام الحكومية إنهم طردوا الشباب من منطقتين بالقرب من حضور ، عاصمة المنطقة خلال العملية.

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في الآونة الأخيرة ، كثفت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي الضغط على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة كجزء من الجهود لاستعادة السيطرة على البلاد بأكملها والتي من المقرر أن تعقد أول شخص واحد ، تصويت واحد في الفترة 2020-2021.

تم طرد الشباب من مقديشو في عام 2011 ، لكن لا يزال المقاتلون قادرين على شن هجمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الصومال.