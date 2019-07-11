كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تعلن موقفها من النزاع الحدودي البحري مع كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت حكومة الصومال الفيدرالية أن موقفها من النزاع الحدودي البحري مع كينيا لم يتغير.

ويأتي هذا التطور بعد أن أفاد قسم من وسائل الإعلام أن الحكومة غيرت موقفها فيما يتعلق بالنزاع البحري المعروض على محكمة العدل الدولية.

"نحن نرفض بشكل قاطع الأنباء المزيفة التي أوردتها بعض وسائل الإعلام والتي تشير إلى تغيير في موقف حكومة الصومال الفيدرالية فيما يتعلق بقضية [الحدود البحرية] المعروضة على محكمة العدل الدولية" ، مدير الاتصالات في رئاسة الصومال ، وقال عبد النور محمد أحمد في بيان.

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"بدأ مكتب النائب العام تحقيقًا في مصادر هذه الأخبار المزيفة"

تتورط كينيا والصومال في نزاع حول ملكية مثلث ضيق في المحيط الهندي ، حوالي 100000 متر مربع ، والذي من المفترض أنه يحتوي على رواسب كبيرة من النفط والغاز.

كانت العلاقات بين البلدين فاترة بعد أن اتهمت كينيا الصومال بالمزاد العلني من حقول النفط في المنطقة المتنازع عليها. ونفت الصومال هذه الاتهامات.