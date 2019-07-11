كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل في محطة لتوليد الكهرباء في مدينة ميتيشيشي قرب موسكو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في محطة توليد الحرارة والكهرباء، اليوم الخميس، في مدينة ميتيشيشي بالقرب من موسكو.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، بدأ الحريق عندما اشتعلت حاوية الغاز في المنشأة، وارتفعت ألسنة اللهب عدة عشرات من الأمتار، لذا يعد رجال الإطفاء وحدات الطيران لإخمادها في أقرب وقت ممكن.