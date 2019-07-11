كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية تفشل مخطط قطر لتسييس ملف الحج منذ البداية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة "مباشر قطر"، إن مزاعم عدة أطلقها النظام القطري عن رفض المملكة العربية السعودية استقبال حجاج من قطر.

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وتمكنت المملكة العربية السعودية، من إفشال مخطط قطر لتسييس ملف الحج منذ البداية، فخلال السنوات الأخيرة كلما يقترب موسم الحج يسعى النظام القطرى لتسيسه والدفع نحو نشر الأكاذيب حول منع الحجاج القطريين من السفر للمملكة والتحريض على جعل إشارة دوليا فى محاولة من تنظيم الحمدين لتنفيذ المخطط الإيرانى، إلا أن المملكة أفشلته منذ بدايته.

وفى محاولة من النظام القطرى لمخططه لتسييس موسم الحج، فإنه سلط منابره الإعلامية التحريضية لزيادة الهجوم على المملكة العربية السعودية، وعلى رأس المنفذين لتلك الأوامر قناة الجزيرة القطرية.