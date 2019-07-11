كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا ترفض طلب لجوء باكستاني رغم ادعائه بأنه هدف لـ"طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم رفض طلب مواطن باكستاني يسعى للحصول على صفة اللاجئ للاستئناف، على الرغم من ادعائه بأنه هدف لحركة طالبان.

وكما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، في المحكمة العليا النيوزيلندية في أوكلاند، وأصدر القاضي ويلي، آخر مغادرة لمقدم الطلب، المعروف باسم DC، في 28 يونيو.

قدم DC طلبين تمهيديين، في المحكمة العليا، يطلب الإذن لقرار المحكمة وبدء إجراءات المراجعة القضائية.

وكانت محاولته الثالثة للمطالبة بوضع اللاجئ أو وضع الشخص المحمي التي تسمح له بالاستمرار في العيش في نيوزيلندا.

ومع ذلك، قال ويلي، إن DC لا يمكنه "استيفاء اختبارات الإذن بالاستئناف" أو "اختبارات المراجعة القضائية" وبالتالي تم رفض طلب الإجازة.

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DC من قرية صغيرة في منطقة وادي سوات في باكستان ومتزوج ولديه ستة أطفال لا يزالون يعيشون في القرية.

في العام 2005، بدأ العمل في شركة باكستان الوطنية للملاحة كبحار وفي عودته إلى القرية في فبراير 2009، تعرض للاعتداء من قبل أعضاء في حركة طالبان.

وردًا على ذلك، انضم إلى القتال ضدهم وأصبح عضوًا في لجنة معارضة لطالبان وبدأ سرا في تغذية معلومات عنهم.

بعد شهرين، استعاد الجيش السيطرة على القرية، لكن في العام 2014، بدأت حركة طالبان في ملاحقة أعضاء اللجنة المنضمة إلى DC.