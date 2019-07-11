كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي: المعدات العسكرية ستشارك في التدريبات في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن المعدات العسكرية الروسية ستشارك في التدريبات العسكرية في فنزويلا، المقرر إجراؤها في 24 يوليو.

وقال "ريابكوف" للصحفيين: "الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة حاليًا في فنزويلا والتي تستخدمها القوات المسلحة البوليفارية الوطنية هي في معظمها روسية الصنع".

وأضاف: "لذلك، لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. لا أعرف إذا كانوا قد اشتروا أي نوع من المعدات في بلدان أخرى، لكن الجيش مزود بأسلحتنا إلى حد كبير، لذلك سيتم استخدامها أيضًا".

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وأشار الدبلوماسي، أيضًا، إلى أنه لا يوجد تقريبًا خبراء عسكريون روس في فنزويلا في الوقت الحالي.

وحسب نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد حدث تناوب. كما أراه، فإن وجود أفرادنا هناك يقترب من الصفر. لكن هذا لا يعني أنه لن يظهر هناك عند الحاجة إلى صيانة المعدات".

وظهرت مزاعم في يونيو الماضي، بأن روسيا تعتزم زيادة وجودها العسكري في فنزويلا.