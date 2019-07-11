كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة رجل دين باكستاني حارب القوات الأمريكية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى مولانا صوفي محمد، وهو رجل دين متطرف من باكستان سافر إلى أفغانستان المجاورة لمحاربة القوات الدولية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، عن عمر يناهز 94 عامًا.

ووفق وكالة "أ ب"، قال أفراد الأسرة، إنه توفي، اليوم الخميس، في مدينة بيشاور الباكستانية وكان من المقرر دفنه في وقت لاحق اليوم.

واعتقلت باكستان رجل الدين عند عودته من أفغانستان في العام 2009 وحكم عليه بتهم متعددة. وتم إطلاق سراحه العام الماضي لأسباب صحية.

وهو والد زوجة الملا فضل الله، زعيم طالبان الباكستانية، الذي يعتقد أنه مختبئ في أفغانستان.