كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: القوات المشتركة بالساحل الغربي تشكل قيادة وغرفة عمليات مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء الثلاثاء، تشكيل قيادة عسكرية وغرفة عمليات مشتركة، وذلك تحت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتضم القوات المشتركة في الساحل الغربي، ألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، والنخبة والمقاومة التهامية.

وجاءت تشكيل هذه القيادة في أعقاب تصاعد خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتزايد تهديداتها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

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وأكدت القوات، في بيان مشترك، أنها أصبحت أكثر قدرة على مجابهة التحديات وستواصل النضال وتقديم التضحيات في سبيل تحرير البلاد وتخليص الشعب اليمني من عبث وإجرام مليشيا الحوثي التي عاثت في الأرض الفساد وأهلكت الحرث والنسل خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف.

وثمن البيان التضحيات الجسيمة للمقاومة المشتركة بإسناد من التحالف العربي والوصول إلى قلب مدينة الحديدة، وعبرت عن" عرفانها الكبير" لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين هبتا لنصرة أشقائهما وقدمتا تضحيات كبيرة.

وأشارت القوات إلى أن اتفاق ستوكهولم فضح جرائم مليشيات الحوثي أمام العالم أجمع فمنذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق عمدت هذه المليشيا الإجرامية إلى الالتفاف عليه واستغلاله من خلال ارتكاب الخروقات الواسعة.

كما رفضت المليشيا الانسحاب من الموانئ وفتح المعابر الإنسانية ثم محاولة التغرير على العالم بالانسحاب الصوري والأشبه بمسرحية هزلية.