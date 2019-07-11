كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء الدفاع الآسيان يبدأون محادثتهم الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزراء الدفاع من رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم عشرة أعضاء في العاصمة التايلاندية لمناقشة قضايا تشمل مراقبة الحدود والإرهاب والصيد غير المشروع.

لدى أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا أولويات متباينة، لذلك يركز الوزراء على أساليب حل المشكلات بدلًا من معالجة القضايا الجوهرية المحتملة المثيرة للخلاف. وتطرقت اتفاقياتهما بشكل غير مباشر إلى قضايا حرجة مثل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، حيث تواجه فيتنام والفلبين مطالبات عدوانية من الصين.

واتفق الحضور اليوم الخميس على دراسة اقتراح فلبينى لتوجيهات حول إدارة الصراع البحرى. واتفقوا أيضًا على النظر في مقترحات لإنشاء خط ساخن للقوى الكبرى في أوقات الأزمات، فضلًا عن إدارة الحدود ومكافحة الإرهاب وزيادة الوعي حول الآثار الأمنية للصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.

