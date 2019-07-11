بعد نضال طويل.. متقاعدو فرنسا ينتزعون حق تعويضهم عن سنوات العمل أينما تواجدوا

بعد سنوات طويلة من المعاناة سيتمكن المهاجرون المغاربة المتقاعدون في فرنسا من الاستفادة من تعويضات التقاعد أينما تواجد مكان إقامتهم من دون ان يضطروا إلى البقاء في فرنسا كما كان عليه الامر في السابق.

وفي ذات السياق، قالت جمعية “cap sud MRE ” إن المتقاعدين المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من هذا المكسب، ابتداءا من شهر يوليوز الجاري، مثل المتقاعدين الفرنسيين، من طرف المركز الوطني للتقاعد الفرنسي في الخارج.

الاستجابة لنضالات “الشيبانيين” المغاربة في فرنسا جاء بعد سنوات من صدور مرسوم، يسمح للمتقاعدين المغاربة في فرنسا من اختيار مكان اقامتهم دون فقدان تعويضات التقاعد.

وسيكون ممكنا لآلاف المهاجرين المغاربة المتقاعدين في فرنسا الاستفادة من التعويضات عن التقاعد التي يتلقونها، إضافة الى مساعدات أخرى قد تصل الى 550 أورو بالرغم من اقامتهم لمدة طويلة في المغرب.

وكانت القمة الفرنسية المغربية العالية المستوى التي انعقدت بباريس قبل أربع سنوات، قد أعلنت عن فتح آفاق جديدة في إشكالية تمكين المتقاعدين المغاربة المقيمين في فرنسا من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية إسوة بنظرائهم الفرنسيين، من خلال توصية جاء فيها أن “الجانب الفرنسي سيدرس المقترح المغربي بخلق مجموعة عمل من أجل تحويل الحقوق الاجتماعية للمتقاعدين المغاربة في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالمغرب”.