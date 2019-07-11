طقس الخميس.. جو حار مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية بطقس حار شيئا ما إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى.

كما سيلاحظ انتشار سحب منخفضة خلال الصباح و الليل، ومرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية و الوسطي. وستظهر، خلال الظهيرة، سحب غير مستقرة نوعا ما والتي يمكن أن ترافقها قطرات مطرية متفرقة فوق جبال الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط .

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع تساقط قطرات مطرية متفرقة وضعيفة فوق المناطق الشمالية الغربية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، والريف والساحل المتوسطي وذلك خلال الليلة الموالية. وستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و20 درجة بكل من المرتفعات وشمال ووسط البلاد وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة جوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بجبال الأطلس السهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، منطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالريف هضاب الفوسفاط، والسايس، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب، وما بين 42 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وأكادير، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.