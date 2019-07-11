بيدوفيليا: اعتقال مشتبه من حيفا بنشر مقاطع مشينة بحق أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا (50 عاما) من سكان مدينة حيفا وذلك بشبهة نشر مقاطع مشينة بحق أطفال (بيدوفيليا).

ووفقا للشبهات فإنّ المشتبه به استخدم شبكة الإنترنت لتخزين مضامين جنسية مع أطفال (البيدوفيليا) وقام بنشرها.

وبحسب الشرطة أجرت عناصرها تفتيشات في منزل المشتبه به وصادرت مواد من جهاز الحاسوب، احتوت على كمية كبيرة من المواد والصور الخاصة بالمضامين الجنسية مع الأطفال (البيدوفيليا) وقام بنشرها وتوزيعها عبر الإنترنت.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الخميس، في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات في الشبهات المنسوبة إليه.