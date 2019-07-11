الثوري الإيراني ينفي اعتراض ناقلة نفط بريطانية بالخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه "سباه نيوز"، اليوم الخميس، أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في البيان "لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة"، وذلك ردا على تصريحات الحكومة البريطانية بشأن ثلاث سفن إيرانية "حاولت منع مرور سفينة تجارية" بريطانية في الخليج.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله إن مزاعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة لها".

وقال ظريف "من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها".

ورغم النفي الإيراني، أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أن سفنا إيرانية حاولت، مساء الأربعاء، "منع مرور" ناقلة بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الناطق البريطاني في بيان "خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية "بريتش هيريتيج" في مضيق هرمز".

وأشار إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ" فرع النقل النفطي لمجموعة "بريتش بتروليوم".

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وأوضح أن الفرقاطة "اتش ام اس مونتروز اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية وبريتش هيريتيج، وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك".

وتابع الناطق "نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في الوضع في المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر، أمس الأربعاء، بريطانيا من "عواقب" قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء "أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقا".

واحتجزت السفينة "غريس 1"، الخميس الماضي، في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنها فعل "قرصنة" في المياه الدولية.