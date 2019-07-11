نتنياهو: "وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستزداد بعد 4 أشهر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، الأربعاء، أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد أربعة أشهر.
وقال في حفل في منزل السفير المصري لدى إسرائيل، خالد عزمي، بمناسبة حلول العيد الوطني المصري، إنّ "إسرائيل تقيّم التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا دولتينا، وفي هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد أربعة أشهر".
واستدرك، بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الأناضول، صباح الخميس، أن " في الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط، كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة".
وكانت شركة "ديليك" الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" وقّعت في شباط/ فبراير 2018 اتفاقا مع شركة "دولفينوس" تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
ومصر هي أول دولة عربية توقّع اتفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1979.
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