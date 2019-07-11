جريح باستهداف الاحتلال نقطة رصد ومراكب للصيادين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مواطن فلسطيني صباح اليوم الخميس، برصاص الاحتلال جيش الإسرائيلي الذي استهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة شمال قطاع غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الرصاص صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووفقا لشهود عيان، فإن المواطن الفلسطيني أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون، حيث أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من المواطنين.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.

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كما فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها بكثافة صوب رعاة الأغنام والمزارعين شرق خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وهاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وهي على بعد نحو ستة أميال بالرصاص الحي، وفتحت خراطيم المياه صوبها، ما اضطرهم للعودة إلى شاطئ البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار مادية بمراكب الصيد.