شفاعمرو: حريق في مصنع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حريق في مصنع قرب مدينة شفاعمرو، فجر اليوم الخميس، عن أضرار هائلة وخسائر فادحة.

وفي التفاصيل، أخمدت 6 طواقم إطفاء وإنقاذ، فجر اليوم، حريقا شب في مصنع للمواد البلاستيكية قرب شفاعمرو على شارع رقم 70.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يجور الحديث عن مصنع تدوير حيث اندلعت النيران بمواد خام في ساحة المصنع والعرائش.

وتم استخدام مواد خاصة في إخماد الحريق ومنع انتشاره، فيما لم يبلغ عن إصابات، وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران بالمصنع.