شفاعمرو: تمديد أمر حظر النشر بجريمة قتل عوكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، مجددا أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل غسان عوكل (50 عاما) من مدينة شفاعمرو، استجابة لطلب الشرطة.

وبموجب قرار المحكمة فإن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 11.08.2019.

وقُتل غسان عوكل في جريمة إطلاق نار في شفاعمرو بتاريخ 13.4.2019.

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل في جرائم القتل المختلفة بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم، 31 شخصا بينهم 6 نساء، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.