شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تخاذل أممي في متابعة تنفيذ القرارات الأممية ضد المتمردين الحوثيين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:10 صباحًا, 11 يوليو 2019 م المناطق الرياض “لا يمكنني إجبار الأطراف على تنفيذ أي اتفاق ولا فرض المهل” تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن الذي يثبت تخاذله وتخاذل الأمم المتحدة لصالح المتمردين الحوثيين في اليمني.

وهذا التصريح الذي جاء خلال حوار المبعوث الأممي إلى اليمن “مارتن غريفيث” مع صحيفة الشرق الأوسط أكد بما لا يدع مجالاً تخاذل الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات اتفاق استوكهولم.

يذكر أن الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق “20” سيارة دفع رباعي للمتمردين الحوثيين بزعمها للمساعدة في مهام نزع الألغام التي يقومون بها، على حد زعم الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن.

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