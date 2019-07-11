بالصورة: شيرين في أول إطلالة لها بعد شائعات الحمل والمرض... هكذا بدت!

ولكنها نشرت في الوقت الأخيرصورة على حسابها الخاص على "إنستغرام" تجمعها بزوجها حسام حبيب، وعلقت عليها بقلب. ونالت الصورة إعجاب الآلاف من جمهورها الذين عبروا عن سعادتهم لإطمئنانهم عليها.

جلوس شيرين بالصورة بجوار زوجها جاء بطريقة فسّرها البعض على أنها محاولة منها لإخفاء بطنها المنتفخ حتى لا ينكشف أمر حملها إلا في الوقت الذي ترغب في الإعلان عنه.



وكان حسام حبيب نفى منذ أيام قليلة تدهور حالة شيرين الصحية، ووصف الشائعة بالسخيفة.