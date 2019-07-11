بعد مرور أيام عدة على شائعات تدهور حالتها الصحية، وبعد ما تردد أيضاً عن حملها في الشهر الرابع، تجاهلت شيرين عبد الوهاب الرد رغم كثرة تساؤلات جمهورها.
ولكنها نشرت في الوقت الأخيرصورة على حسابها الخاص على "إنستغرام" تجمعها بزوجها حسام حبيب، وعلقت عليها بقلب. ونالت الصورة إعجاب الآلاف من جمهورها الذين عبروا عن سعادتهم لإطمئنانهم عليها.
جلوس شيرين بالصورة بجوار زوجها جاء بطريقة فسّرها البعض على أنها محاولة منها لإخفاء بطنها المنتفخ حتى لا ينكشف أمر حملها إلا في الوقت الذي ترغب في الإعلان عنه.
وكان حسام حبيب نفى منذ أيام قليلة تدهور حالة شيرين الصحية، ووصف الشائعة بالسخيفة.
جلوس شيرين بالصورة بجوار زوجها جاء بطريقة فسّرها البعض على أنها محاولة منها لإخفاء بطنها المنتفخ حتى لا ينكشف أمر حملها إلا في الوقت الذي ترغب في الإعلان عنه.
وكان حسام حبيب نفى منذ أيام قليلة تدهور حالة شيرين الصحية، ووصف الشائعة بالسخيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: شيرين في أول إطلالة لها بعد شائعات الحمل والمرض... هكذا بدت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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