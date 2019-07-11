خريجون يتظاهرون في كربلاء لتعيينهم وطرد العمّال الاجانب من مصفى المحافظة

تظاهر العشرات من الخريجين، اليوم الخميس، امام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بتعيينهم وطرد العمّال الاجانب من مصفى المحافظة. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة إن العشرات من خريجي كليات الادارة والاقتصاد في محافظة كربلاء نظموا، صباح اليوم، تظاهرة امام مبنى المحافظة للمطالبة بتعيينهم. وأضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا ايضا بطرع العمّال الاجانب من مصفى كربلاء النفطي.

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