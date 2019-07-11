بالصور.. عمال عراقيون ينظمون اضرابا بالبصرة بسبب مدير برازيلي

نظم عدد من العمال العراقيين في حقل الرميلة الشمالي بالبصرة، الخميس، اضرابا بسبب سوء المعاملة من قبل مدير شركة استثمارية برازيلي الجنسية.

وقال مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "عمال عراقيون في حقل الرميلة الشمالية نظموا اليوم اضرابا عن العمل على خلفية سوء المعاملة من قبل احد مدراء شركة وذرفورد الاستثمارية العاملة بالحقل وهو برازيلي الجنسية".

واضاف المصدر ان "العمال هددوا بمواصلة الإضراب في حال عدم إقالة المدير المذكور".

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