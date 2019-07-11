مصرع شخص وإصابة طفلين بحادث سير غربي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة طفلين بحادث سير غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دراجة نارية اصطدمت بعجلة قرب منطقة حي الجامعة غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك أدى إلى مصرع شخص وإصابة طفلين".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.