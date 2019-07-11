فائدة طبية لقشور البيض تجعلك تحتفظ بها بعد قراءة هذا الخبر!

كشفت دراسة أن قشر البيض قادر على تسريع شفاء العظام المكسورة وإعادة إنمائها من جديد.
ويتمنى العلماء أن تساعد هذه التقنية في علاج المرضى، الذين أصيبت عظامهم بأضرار بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإصابة.
وزرع هذا المزيج في القوارض مرة أخرى لاختبار "التوافق الحيوي"، وكشفت النتائج أن الخليط تسبب في تطور الخلايا إلى أخرى ناضجة.
ويسعى الباحثون لتطوير الطريقة ذاتها، واستخدامها في إنماء الغضاريف والأسنان والأوتار.
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