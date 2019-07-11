لحظات مفزعة... سلم كهربائي يبتلع ذراع طفل! (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام فيديو مرعبا لحادث وقع في أحد المراكز التجارية في الصين، جراء سقوط طفل على سلم كهربائي متحرك.
ويهرع شهود العيان لانتشال الطفل، وأيضا بلا جدوى. وتمكن حارس مركز التسوق من إيقاف السلم المتحرك في اللحظة الحاسمة.
وذكرت صحيفة Daily Mirror، أن الطفل البالغ من العمر سنتين، قضى حوالي 45 دقيقة قبل وصول رجال الإنقاذ، الذين استطاعوا إخراج يده من مسننات السلم المتحرك ونقلوه إلى المستشفى وهو الآن يتلقى العلاج فيها على الرغم من عدم معرفة حالة يده بدقة.
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