شاهد... ببغاء يثير الدهشة بـ 14 'رقصة' متنوعة!

وبحسب باحثين، فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن الرقص على الموسيقى هو استجابة في أدمغة الحيوانات، وليس مجرد نتاج للثقافة الحياتية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، أنيرود باتيل: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا هو التنوع الكبير في تحركاته مع الموسيقى".



ولقياس حركات "سنوبول"، صور الباحثون الطير وهو يرقص على إيقاع أغنيتين، وهما Another Bites the Dust و Girls Just Want to Have Fun.

Advertisements

وكشف تحليل كل إطار على حدة، أنه خلال 23 دقيقة من الموسيقى، أكمل "سنوبول" 14 حركة رقص مميزة، بالإضافة إلى حركتين مركبتين، وشملت جميعها تحريك الرأس في اتجاهات عدة وكذلك رفع القدم بشكل مختلف.

وأوضح باتيل :"نقر أصابع القدم وتحريك الرأس يميزان طقوس تزاوج الببغاء، لذلك كان من الصعب استخلاص أي استنتاجات حول الآثار المعرفية".