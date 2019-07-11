محلل ليبي: مليشيا طرابلس انتهت والمشكلة التي تواجه الليبيين هي الدعم الخارجي

رأى المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن المليشيات في ليبيا انتهت حقيقة، وأن المشكلة التي تواجه الليبيين الآن ليست المليشيات وإنما الدعم الخارجي.

وأوضح، في تصريح خاص لـموقع "العين الإخبارية"، أن الجيش الليبي يحارب الآن في طرابلس إرهابيين نقلتهم تركيا قادمين من سوريا.

وأضاف عقيل أن إمداد تركيا للمليشيات والإرهابيين بأسلحة نوعية يمكن أن تقلل الفارق العسكري بين الجيش الليبي المتفوق والمليشيات المنهارة.

وأوضح أن المليشيات لم يتبق لها سوى هذا الدعم القادم من تركيا، مؤكدا أنه لو تم رفع هذه اليد عنها لسقطت فورا.

وشدد عقيل على أن المجتمع الدولي عليه دور مهم في منع هذا الدعم بالسلاح والمال، خاصة أن غالبية من يحاربون في طرابلس هم إرهابيون ومرتزقة.

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ولفت المحلل السياسي إلى أن المرتزقة يستطيعون تأمين إمداداتهم، لأنهم مرتزقة يقاتلون من أجل المال.

وكشف عقيل أن المليشيات تعاني انهيارا داخليا تاما خاصة في مدينة مصراتة، التي عرضت الانسحاب من المعارك في طرابلس على الجيش الليبي، في مقابل عدة طلبات رفضتها المؤسسة العسكرية تماما.

وتعاني مدينة مصراتة، حسب عقيل، من ويلات دعمها للمليشيات في معارك طرابلس، قائلا: "المآتم والمعازي كل يوم في مصراتة، لم يعد هنالك شباب، أكثر من 300 قتيل، ومفتي الإرهاب الصادق الغرياني أقر بذلك".

وفيما يخص فشلها على مر 3 أشهر في استخراج موقف دولي واحد داعم لها، أكد عقيل أن المجتمع تورط في تدمير ليبيا عقب تدخل الناتو عسكريا في ليبيا، وقد قدم باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق الاعتذارات عن سياسته "الخاطئة" في ليبيا، وكذلك المجتمع الدولي، ما يجعل المجتمع الدولي حذرا في التعامل مع الملف الليبي مؤخرا.